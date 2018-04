விக்ரம் பட வாய்ப்பை நிராகரித்த தெலுங்கு நடிகர்

விக்ரம் படத்தில் நடிக்கும் வாய்ப்பை நிராகரித்துள்ளார் பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நிதின்.

‘தூங்காவனம்’ படத்தை இயக்கிய ராஜேஷ் எம் செல்வா, அடுத்ததாக விக்ரமை வைத்து ஒரு படத்தை இயக்குகிறார். இந்தப் படத்தை, கமல்ஹாசனின் ராஜ்கமல் பிலிம் இண்டர்நேஷனல் நிறுவனம் தயாரிக்கிறது. கமலின் இளைய மகள் அக்‌ஷரா ஹாசன் இதில் ஹீரோயினாக நடிக்கலாம் என்கிறார்கள்.

இந்தப் படத்தில் நடிக்க பிரபல தெலுங்கு நடிகர் நிதினிடம் கேட்டிருக்கிறார்கள். ஆனால், அவர் அந்த வாய்ப்பை நிதின் நிராகரித்துவிட்டார் என்கிறார்கள். காரணம், அவர்கள் கேட்ட தேதியில் நிதின் வேறு படத்தில் கமிட்டாகியிருப்பதால் அவரால் நடிக்க முடியவில்லையாம்.

Source: Webdunia.com

English summary

Rejecting the chance to Vikram Telugu actor

The opportunity to act in the film, Vikram has rejected popular Telugu actor Nitin.

