இயக்குனருக்கு சிவகார்த்திகேயன் கண்டிஷன்

4/2/2018 2:35:37 PM

பாஸ் என்கிற பாஸ்கரன், ஒரு கல் ஒரு கண்ணாடி, சிவா மனசுல சக்தி போன்ற படங்களை இயக்கியவர் எம்.ராஜேஷ். இவரது படங்களில் டாஸ்மாக் காட்சிகள் தவறாமல் இடம்பெறும். அடுத்து சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் படத்தை இயக்குகிறார் ராஜேஷ். அவருக்கு அதிர்ச்சி தரும் வகையில் சமீபத்தில் பேட்டி அளித்திருக்கிறார் சிவகார்த்திகேயன்.

அவர் கூறும்போது,’முன்பெல்லாம் டாஸ்மாக் மது கடை காட்சியில் நடிப்பதை ஒரு ஜாலியாக நினைத்தேன். இப்போது அதன் கொடிய தாக்கம் எனக்கு புரிந்திருக்கிறது. இனி என் படத்தில் டாஸ்மாக் காட்சி இருக்காது. மேலும் பெண்களை கிண்டல் செய்யும் வகையிலான காட்சிகளும் இருக்காது’ என்றார்.

சிவகார்த்திகேயனின் இந்த பேட்டி, இயக்குனர் எம்.ராஜேஷுக்கு மறைமுகமாக விதிக்கப்பட்ட கண்டிஷனாகவே பார்க்கப்படுகிறது. இதனால் இயக்குனர் குழப்பம் அடைந்துள்ளார். எப்படியாவது ஒரு காட்சியில் டாஸ்மாக் காட்சி வைத்துவிடும் ராஜேஷ், சிவகார்த்திகேயன் படத்தில் அக்காட்சி இடம்பெறாத வகையில் திரைக்கதை அமைக்கவேண்டிய சூழலுக்கு உள்ளாகியிருக்கிறார்.

Source: Dinakaran

