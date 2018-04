அஜீத், விஜய் வில்லனுக்கு ஜோடியாகும் ஸ்ருதிஹாசன்

4/2/2018 3:59:53 PM

திடீரென்று ஸ்ருதிஹாசன் சினிமாவில் நடிப்பதைக் குறைத்துவிட்டதால், அவர் தன் லண்டன் பாய் பிரெண்டை திருமணம் செய்யவிருப்பதாக தகவல் வெளியானது. இதை மறுத்துள்ள அவர், தன் தந்தை கமல்ஹாசன் இயக்கத்தில் சபாஷ் நாயுடு படத்தில் நடித்து வருகிறார். இந்நிலையில், இந்தியில் மகேஷ் மஞ்ரேக்கர் இயக்கும் படத்தில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்.

இதில் வித்யுத் ஜம்வால் ஹீரோவாக நடிக்கிறார். தமிழில் அஜீத்துடன் பில்லா 2, விஜய்யுடன் துப்பாக்கி ஆகிய படங்களில் வில்லனாக நடித்துள்ள அவர், ஏற்கனவே ஸ்ருதிஹாசனுடன் இணைந்து இந்திப் படத்தில் வில்லனாக நடித்திருக்கிறார். எனினும், இப்போதுதான் அவர்கள் முதல்முறையாக ஜோடி சேருகின்றனர்.

