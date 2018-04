விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் பிரபாகரனின் வாழ்க்கை படமாகிறது

4/2/2018 5:13:03 PM

இலங்கையில் தமிழ் ஈழம் அமையப் பாடுபட்டவர் விடுதலைப் புலிகள் இயக்கத்தின் தலைவர் வேலுப்பிள்ளை பிரபாகரன். கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு இலங்கை அரசால் இவர் சுட்டுக் கொல்லப்பட்டார். இதனையடுத்து அவரின் வாழ்க்கை வரலாற்றினை படமாக எடுக்க முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் தற்போது வெளியாகியுள்ளது.

நீலம், உனக்குள் நான், லைட் மேன் ஆகிய படங்களை இயக்கிய ஜி.வெங்கடேஷ் குமார் இந்தப் படத்தை இயக்குகிறார். மேலும் ஜி.வெங்கடேஷே தனது ஸ்டுடியோ 18 நிறுவனத்தின் மூலம் இப்படத்தினை தயாரிக்கிறாராம். இப்படத்தில் நடிப்பவர்கள் குறித்த விவரம் விரைவில் தெரிவிக்கப்பட்டு, படப்பிடிப்பும் துவங்கப்படவுள்ளது என்று செய்திகள் தெரிவிக்கிறது.

Source: Dinakaran

English summary

The LTTE leader Prabhakaran’s life becomes a film

