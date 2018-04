அடல்ட் பட இயக்குநருக்கு ஆடி கார் பரிசளித்த தயாரிப்பாளர்

அடுத்தடுத்து அடல்ட் படங்களை இயக்குபவருக்கு, ஆடி காரைப் பரிசாக அளித்துள்ளாராம் தயாரிப்பாளர்.

கில்மாவுக்குப் பெயர்பெற்ற கரடி சாமியாரின் பெயரில் அடல்ட் படத்தை இயக்கினார் பெயரிலேயே சந்தோஷத்தை வைத்திருக்கும் அந்த இளம் இயக்குநர். படம் ஆபாசமாக இருந்தாலும், வசூலில் குறைவைக்கவில்லை. பச்சை நிறுவனம் தான் இந்தப் படத்தைத் தயாரித்தது.

உடனே அடுத்தடுத்து இரண்டு அடல்ட் படங்களை இயக்கும் வாய்ப்பை அந்த இயக்குநருக்கு அளித்தார் பச்சை நிறுவனத்தின் தயாரிப்பாளர். அதிலும், ஒரு படத்தின் தலைப்பிலும் சரி, தலைப்பு டிசைனிலும் சரி… ஆபாசம் நிரம்பி வழிகிறது.

எனவே, இந்தப் படமும் வசூலை வாரிக் குவிக்கும் என்ற நம்பிக்கை தயாரிப்பாளருக்கு இப்போதே ஏற்பட்டு விட்டது. எனவே, ரிலீஸுக்கு முன்பாகவே அந்த இயக்குநருக்கு ஆடி காரைப் பரிசாக அளித்துள்ளாராம் தயாரிப்பாளர்.

Source: Webdunia.com

English summary

To be presented to the Director of Atal producer car mirror

Successive Atal, mirror images of the operator he has gifted the car producer.

Gilma was