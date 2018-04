திருமணத்துக்கு பிறகு வாய்ப்பு இல்லையா? ஷிவதா

4/2/2018 5:28:27 PM

நெடுஞ்சாலை, அதே கண்கள் உள்ளிட்ட படங்களில் ஹீரோயினாக நடித்தவர், ஷிவதா நாயர். தற்போது மலையாளத்தில் நடித்து வரும் அவர், மலையாள நடிகர் முரளி கிருஷ்ணனைக் காதலித்து திருமணம் செய்துகொண்டார். இதனால் அவருக்கு புதுப்பட வாய்ப்புகள் குறைந்துவிட்டதாக கூறப்படுகிறது. இதுபற்றி ஷிவதா நாயர் கூறியதாவது: பொதுவாகவே நான் அதிக படங்கள் ஒப்புக்கொள்வதில்லை. காரணம், ஒரு படம் நடித்தாலும் அது சிறந்த படமாகவும், அதில் என் கேரக்டர் மறக்க முடியாததாகவும் இருக்க வேண்டும்.

தமிழில் வல்லவனுக்கும் வல்லவன், கட்டம், எஸ்.ஜே.சூர்யா ஜோடியாக இறவாக்காலம், மலையாளத்தில் சாணக்ய தந்திரம் ஆகிய படங்களில் நடிக்கிறேன். திருமணத்துக்குப் பிறகுதான் வித்தியாசமான கேரக்டர்கள் என்னைத் தேடி வருகிறது. எனவே, திருமணம் என்பது நடிகைகளைப் பாதிக்கக்கூடிய விஷயம் இல்லை. இங்கு திறமைக்கு அதிக முக்கியத்துவம் தருகிறார்கள். அந்தவகையில் நான் ரொம்ப லக்கி.

Source: Dinakaran

English summary

It is not possible after marriage? Shivatha

4/2/2018 5:28:27 PM Highway, while the heroine in films including eyes, shivatha Nair. Currently acting in Malayalam