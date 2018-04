ஏ.எல்., விஜய் இயக்கத்தில் ஜீ.வி.பிரகாஷ்!

சென்னை: இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் புது படத்தில் ஜீ.வி.பிரகாஷ் நடிக்கவுள்ளார். இயக்குனர் ஏ.எல்.விஜய் இயக்கும் புது படத்தில் ஜீ.வி.பிரகாஷ் நடிக்கவுள்ளார். மதராசப்பட்டினம், தலைவா,சைவம் படங்களை இயக்கியவர் ஏ.எல்.விஜய். இந்த படங்களுக்கு இசையமைத்தவர் ஜீ.வி.பிரகாஷ். விஜய் அடுத்ததாக இயக்க உள்ள படத்தில் ஹீரோவாக ஜீ.வி.பிரகாஷ் நடிக்கிறார். விஜய் ஏற்கனவே இயக்கிய கரு, லக்‌ஷ்மி படங்கள் ரிலீஸுக்கு தயாராக உள்ளது.

இந்நிலையில் செம, பாபா பாஸ்கர் குப்பத்து ராஜா, சர்வம் தாளமயம், ரவி அரசு இயக்கியுள்ள ஐங்கரன் என பல படங்களை கையில் வைத்துள்ளார் ஜீ.வி.பிரகாஷ். இதற்கிடையில் ஏ.எல்.விஜய் படத்தில் நடிக்கவும் ஜி.வீ.பிரகாஷ் ஒப்பந்தமாகியுள்ளார். GV Prakash has composed music for Vijay’s films including Madrasapattinam, Deiva Thirumagal and Saivam.

Source: samayam

English summary

A. l. Vijay, GV Prakash in motion!

