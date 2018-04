எளிமையாக பிறந்த நாள் கொண்டாடிய அனு இமானுவேல்

4/3/2018 10:49:56 AM

‘துப்பறிவாளன்’ படத்தில் விஷால் ஜோடியாக நடித்தவர் அனு இமானுவேல். தெலுங்கு படங்களிலும் நடிக்கிறார். சமீபத்தில் படப்பிடிப்புக்காக லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் சென்றிருந்தார். படப்பிடிப்பு முடிந்து பட குழுவினருடன் இந்தியா புறப்பட தயாரானார். அன்று அவரது பிறந்தநாள் என்பதை அறிந்த பட குழுவினர் தாம்தூம் விருந்து அளித்து பார்ட்டிக்கு ஏற்பாடு செய்தனர். இதையறிந்து பார்ட்டி விருந்தெல்லாம் வேண்டாம் என்று தவிர்த்துவிட்டார். எளிமையாக கொண்டாடினால் போதும் என்றார்.

பிறகு படப்பிடிப்பு முடிந்து படக்குழுவினர் அனைவரும் விமானத்தில் இந்தியா புறப்பட்டனர். நடுவானில் விமானம் பறந்து கொண்டிருந்தபோது கப் கேக் வெட்டி எளிமையாக பிறந்த நாள் கொண்டாடினார் அனு. விமானம் என்பதால் மெழுகுவர்த்தி ஏற்ற அனுமதி கிடைக்கவில்லை. எளிமையாக நடந்த பிறந்தநாள் விழாவால் அனு எந்த மனவருத்தமும் அடையவில்லை. மாறாக படக்குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

Source: Dinakaran

English summary

Simple birthday celebrated ANU Emmanuel

