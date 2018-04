யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் கார் திருடப்பட்டதாக போலீசில் புகார்

தமிழ் சினிமாவில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வரும் யுவன் ஷங்கர் ராஜா, தனது கார் திருடப்பட்டதாக காவல் நிலையத்தில் புகார் மனு அளித்திருக்கிறார். #YuvanShankarRaja

தமிழ், தெலுங்கு திரையுலகில் முன்னணி இசையமைப்பாளராக வலம் வருபவர் யுவன் ஷங்கர் ராஜா. இவரது கைவசம் தற்போது பல படங்கள் இருக்கும் நிலையில், ஒரு சில படங்களை தயாரித்தும் வருகிறார். இந்நிலையில், தனது கார் திருடப்பட்டதாக சென்னை எழும்பூர் காவல் நிலையத்தில் யுவன் ஷங்கர் ராஜா புகார் மனு ஒன்றை அளித்திருக்கிறார். அந்த மனுவில் தனது விலையுயர்ந்த ஆடி காரை, தனது ஓட்டுநர் நவாஸ் கான் தான் திருடிவிட்டதாக குற்றம்சாட்டியிருப்பதாக கூறப்படுகிறது. யுவன் ஷங்கர் ராஜாவின் புகார் குறித்து காவல்துறை அதிகாரிகள் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். #YuvanShankarRaja

Source: Malai Malar

English summary

Yuvan Shankar Raja’s car was stolen from the police complaint

As a leading figure in the Tamil cinema music composer yuvan Shankar Raja, orbiting and his car was stolen to police stations