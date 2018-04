நயன்தாரா படத்துக்கு இவ்வளவு பட்ஜெட்டா?

நயன்தாரா நடிக்கும் தெலுங்குப் படம், மிக அதிக பட்ஜெட்டில் உருவாகி வருகிறது என்கிறார்கள்.

சுதந்திரப் போராட்ட வீரர் உய்யலவாடா நரசிம்ம ரெட்டியின் வாழ்க்கை வரலாற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டு ‘சை ரா நரசிம்ம ரெட்டி’ என்ற படம் தயாராகி வருகிறது. சுரேந்தர் ரெட்டி இயக்கும் இந்தப் படத்தில், நரசிம்ம ரெட்டியாக சிரஞ்சீவி நடிக்கிறார். இது அவருக்கு 151வது படம்.

இந்தப் படத்தில் சிரஞ்சீவி ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்கிறார். மேலும், முக்கிய வேடங்களில் அமிதாப் பச்சன், விஜய் சேதுபதி, சுதீப், ஜெகபதி பாபு ஆகியோர் நடிக்கின்றனர்.

தெலுங்கு, தமிழ், ஹிந்தி என மூன்று மொழிகளிலும் இந்தப் படம் தயாராகி வருகிறது. இந்தப் படத்தின் பட்ஜெட் 240 கோடி ரூபாயாம். நயன்தாரா இதுவரை நடித்ததிலேயே இதுதான் பெரிய பட்ஜெட் படம் என்கிறார்கள்.

Source: Webdunia.com

