தேர்தலில் ரோஜாவை எதிர்க்க போட்டி போடும் நடிகைகள்

4/3/2018 12:41:16 PM

ரஜினிகாந்த், கமல்ஹாசன் அரசியலில் குதித்திருப்பதுபோல் மற்ற மொழிகளிலும் நடிகர்கள் அரசியலில் குதிக்க தயாராகி வருகின்றனர். குறிப்பாக கோலிவுட் நடிகர்கள் அதிக ஆர்வம் காட்டுகின்றனர். என்.டி.பாலகிருஷ்ணா, சிரஞ்சீவி, பவன் கல்யாண் போன்றவர்கள் அரசியல் களத்தில் உள்ளனர். அதுபோல் நடிகை ரோஜா நகரி தொகுதி எம்எல்ஏவாக இருக்கிறார்.

வரும் தேர்தலில் ரோஜாவுக்கு எதிராக நகரியில் போட்டியிட 2 நடிகைகள் தீவிரம் காட்டி வருகின்றனர். நடிகை வாணி விஸ்வநாத் ஏற்கனவே இதுபற்றி கூறும்போது ரோஜாவை எதிர்த்து நிற்க தயார் என குறிப்பிட்டிருந்தார். தற்போது நடிகை ஜீவிதாவும் ரோஜாவுக்கு எதிராக களம் இறங்க திட்டமிட்டிருக்கிறார். ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏவாக ரோஜா இருக்கிறார்.

அவருக்கு எதிராக தெலுங்கு தேசம் கட்சி சார்பில் நிற்கவே வாணியும், ஜீவிதாவும் போட்டியில் இறங்கி உள்ளனர். இருவரில் யாரை தேர்வு செய்வது என்று கட்சி ஆலோசித்து வருகிறது. வாணி விஸ்வநாத்தைவிட ஜீவிதா பேச்சுத் திறமை மிக்கவர் என்பதால் அவரை நிற்க வைத்தால் ரோஜாவுக்கு சரியான போட்டியாக இருப்பார் என்று கட்சி வட்டாரத்தில் பேசப்படுகிறதாம்.

