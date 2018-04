மீண்டும் சிவகார்த்திகேயனுடன் ஜோடி சேரும் நயன்தாரா?

4/3/2018 3:29:54 PM

நடிகர் சிவகார்த்திகேயனுடன் தற்போது சீமராஜா படத்தில் நடித்து வருகிறார். இதனையடுத்து ராஜேஷ் இயக்கத்தில் ஒரு படத்தில் நடிக்க உள்ளார். இந்த படத்தில் அவருக்கு ஜோடியாக சாய் பல்லவி நடிக்க உள்ளதாக செய்திகள் வெளியானது. ஆனால் தற்போது நயன்தாரா நடிக்க உள்ளதாக கூறப்படுகிறது. ஏற்கனவே வேலைக்காரன் படத்தில் இருவரும் ஜோடியாக நடித்துள்ளனர்.

Source: Dinakaran

