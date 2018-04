விஸ்வாசம் படத்தில் போஸ் வெங்கட்

சிவா இயக்கத்தில் அஜித் – நயன்தாரா நடிப்பில் உருவாக இருக்கும் ‘விஸ்வாசம்’ படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க போஸ் வெங்கட் ஒப்பந்தமாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. #Viswasam #AjithKumar

அஜித் நடிப்பில் அடுத்ததாக உருவாக இருக்கும் படம் ‘விஸ்வாசம்’. சிவா இயக்கும் இந்த படத்தில் அஜித்துக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடிக்க இருக்கிறார். சிவா – அஜித் நான்காவது முறையாக இணைந்திருக்கும் இந்த படத்தை சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனம் தயாரிக்க இருக்கிறது. பட அதிபர்கள் போராட்டத்தால் மார்ச்சில் தொடங்க இருந்த படப்பிடிப்பு தள்ளிப்போயுள்ளது. ஸ்டிரைக் முடிந்த பிறகு படப்பிடிப்பு துவங்க இருக்கிறது. இந்நிலையில், இந்த படத்தில் ஒரு முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிக்க போஸ் வெங்கட் ஒப்பந்தமாகி இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. போஸ் வெங்கட் ஏற்கனவே அஜித்தின் வீரம் மற்றும் என்னை அறிந்தால் பட வில்லன்களுக்கு டப்பிங் பேசியிருக்கிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. யோகி பாபு, தம்பி ராமையா, ரோபோ சங்கர் உள்ளிட்டோரும் இந்த படத்தில் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருக்கின்றனர். வடசென்னை பின்னணியில் உருவாகும் இந்த படத்திற்கு டி.இமான் இசையமைக்கிறார். #Viswasam #AjithKumar

Source: Malai Malar

