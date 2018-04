மெல்லிசை மன்னருக்கு பிடித்த ராஜா பாட்டு!

பொதுவாக மற்ற இசையமைப்பாளர்களின் இசையைப் பற்றி அதிகம் கருத்து தெரிவிக்கமாட்டார் இளையராஜா. எனினும், ‘டாக்டர் சிவா’ படத்தில் இடம்பெற்ற எம்.எஸ்.விஸ்வநாதனின் ‘மலரே… குறிஞ்சி மலரே…’ பாடல் குறித்து, நெருக்கமானவர்களிடம் மிகவும் சிலாகித்துப் பேசுவார். எம்.எஸ்.வி. குறித்து எப்போதுமே உயர்வான மதிப்பீட்டோடுதான் ராஜா மேடைகளில் பேசுவார்.

அதுபோலவே ராஜாவின் இசையில் மெல்லிசை மன்னருக்குப் பிடித்த பாட்டு பார்த்திபன் நடித்த ‘இவன்’ படத்தில் இடம்பெற்ற ‘அப்படி பார்க்குறதெல்லாம் வேணாம்’ என்கிற பாட்டு.எம்.எஸ்.வி. இசையமைத்த ‘மலரே… குறிஞ்சி மலரே…’ பாட்டு ராஜா ஸ்டைலிலும், ராஜா இசையமைத்த ‘அப்படி பார்க்குறதெல்லாம் வேணாம்’ எம்.எஸ்.வி. ஸ்டைலிலும் அமைந்த பாடல்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

