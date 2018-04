தமிழ் புத்தாண்டுக்கு புதுபடங்கள் ரிலீஸ் ஆகுமா? தியேட்டர் அதிபர்கள் விஷாலுடன் சந்திப்பு

4/4/2018 4:40:20 PM

ஏப்ரல் 14ம் தேதி தமிழ் புத்தாண்டாக கொண்டாடப்படுகிறது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் இந்நாளில் வெளியிடுவதற்கென்றே பிரபல ஹீரோக்களின் படங்கள் தயாரிக்கப்படுவதுண்டு. ரஜினி காந்த் நடித்த படங்கள் உள்பட பல முன்னணி ஹீரோக்கள் படங்கள் இந்நாளில் திரைக்கு வந்து வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. கடந்த ஒரு மாதத்துக்கும் மேலாக தயாரிப்பாளர்கள், கியூப் நிறுவனம், திரையரங்கு உரிமையாளர்களுக்கு இடையேயான மோதலால் புதிய படங்கள் எதுவும் ரிலீஸ் ஆகவில்லை. தியேட்டர் அதிபர்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்து சில நாட்களில் திரும்பபெற்றுவிட்டனர்.

தற்போது அனைத்து திரையரங்குகளும் இயங்குகின்றன. ஆனால் எம்ஜிஆர், சிவாஜி, ரஜினி, கமல், விஜய் அஜீத் நடித்த பழைய படங்கள், தெலுங்கு, இந்தி, ஹாலிவுட் என பிறமொழி படங்கள்தான் திரையிடப்படுகின்றன. கியூப் நிறுவனத்துக்கு பணம் செலுத்துவது யார்? என்பதில் தற்போது தயாரிப்பாளர்கள், தியேட்டர் அதிபர்களுக்கு இடையே ேமாதல் முற்றியுள்ளது. இதில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடந்திருப்பதாக தயாரிப்பாளர்கள் தரப்பில் புகார் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

இந்த பிரச்னையில் சுமூக தீர்வு ஏற்படும்வரை புதிய படங்களை வெளியிடுவது சாத்தியமில்லை என்று தயாரிப்பாளர்கள் தரப்பில் உறுதியாக கூறப்பட்டு வருகிறது. இதேநிலை நீடிக்கும்பட்சத்தில் தமிழ்புத்தாண்டை கடந்தும் வேலை நிறுத்தம் நீடிக்கும் சூழல் உருவாகும். எனவே புதிய படங்கள் எதுவும் தமிழ்புத்தாண்டுக்கு ரிலீஸ் ஆகுமா என்பது கேள்விக்குறியாக உள்ளது. காலா, விஸ்வரூபம் 2, இரும்புத்திரை உள்பட முன்னணி நடிகர், நடிகைகள் நடித்த 30க்கும் மேற்பட்ட படங்கள் ரிலீஸுக்காக காத்திருக்கின்றன.

வேலை நிறுத்தம் முடிவுக்கு வந்தாலும் எந்த படத்தை முதலில் ரிலீஸ் செய்வது என்பதில் புதிய சிக்கலும் உள்ளது. இந்நிலையில் நேற்று தியேட்டர் அதிபர்கள் சங்க கூட்டம் நடப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் திடீரென தியேட்டர் அதிபர்கள் சிலர் கூட்டத்தை புறக்கணித்து தயாரிப்பாளர் சங்க அலுவலகம் வந்தனர். சங்க தலைவர் விஷால் மற்றும் நிர்வாகிகளை சந்தித்து பேசினர். அப்போது தயாரிப்பாளர் சங்க நடவடிக்கைக்கு உடன்படுவதாக அவர்கள் உறுதி அளித்ததாக தெரிகிறது. இதையடுத்து பிரச்னையை சுமூகமாக தீர்க்க ஒப்புக்கொள்ளும் தியேட்டர்களில் மட்டும் படங்கள் வெளியாகலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பும் ஏற்பட்டுள்ளது.

Source: Dinakaran

English summary

The release of the Tamil new year is pudupadang? Theatre junction with Vishal

4/4/2018 4:40:20 PM on April 14 is celebrated as Tamil new year. Every year on this day, it would be the same for the FIR