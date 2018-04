இந்தி நடிகரை பாடவைத்த இசை அமைப்பாளர்

4/4/2018 5:34:03 PM

நடிகர்கள் கமல், விஜய், தனுஷ் போன்றவர்கள் நிறைய பாடல்கள் பாடி உள்ளனர். ‘மன்னன்’ படத்தில், ‘அடிக்குது குளிரு’ பாடலை பாடினார் ரஜினி. ‘அஞ்சான்’ படத்தில், ‘ஏக் தோ தீன் ஒத்துக்கடி’ பாடல் பாடினார் சூர்யா. அந்த வரிசையில் பல்வேறு இந்தி படங்களில் நடித்திருக்கும் ஃபர்ஹான் அக்தரை தென்னிந்திய மொழி படத்தில் பின்னணி பாடல் பாட வைத்திருக்கிறார் இசை அமைப்பாளர் தேவி ஸ்ரீபிரசாத். இவர் தமிழில், ‘சிங்கம்’, ‘வேட்டைக்காரன்’ உள்ளிட்ட பல படங்களுக்கு இசை அமைத்தவர்.

இதுபற்றி தேவி ஸ்ரீபிரசாத் கூறும்போது,’ஃபர்ஹான் அக்தர் நடிகர் என்று பலருக்கும் தெரியும். அவர் பாடகரும் ஆவார். இந்தியில் பல பாடல்கள் பாடியிருக்கிறார். அவரை சந்திக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தபோது தென்னிந்திய மொழியில் பாட வேண்டும் என்று கேட்டேன். அதற்கு அவர், ‘பாட ஆசை இருக்கிறது. ஆனால் மொழி தெரியாது’ என்றார்.

மகேஷ்பாபு நடித்த ‘1 நேநோக்கடுனே’ படத்திலேயே அவரை பாட வைக்க முயற்சி செய்தேன். அது முடியாமல்போனது. தற்போது மகேஷ்பாபு நடிக்கும் ‘பாரத் அனே நேனு’ படத்தில், ‘ஐ டோன்ட் நோ’ பாடலை ஃபர்ஹான் பாடினால் நன்றாக இருக்கும் என்று அவரிடம் கேட்டபோது ஒப்புக்கொண்டார். மும்பை ரெக்கார்டிங் தியேட்டரில் பாடல் பதிவானது. பாடலை கேட்டவர்கள் மொழி தெரியாத ஒருவர் இவ்வளவு தெளிவாக பாடியது எப்படி என்று கேட்டு பாராட்டினார்கள்’ என்றார்.

