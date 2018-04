கமல்ஹாசன் படத்தை கைப்பற்றிய ஷாருக்கான்

கமல்ஹாசன் இயக்கி, நடித்து கடந்த 2000-ஆம் ஆண்டில் வெளியாகி வரவேற்பை பெற்ற ஹே ராம் படத்தின் இந்தி மறுஉருவாக்க உரிமையை ஷாருக்கான் கைப்பற்றியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. #HeyRam #KamalHaasan

கமல்ஹாசன் இயக்கத்தில் கடந்த 2000-ம் ஆண்டில் வெளியாகி மாபெரும் வரவேற்பை பெற்ற படம் ஹே ராம். இந்திய அரசியல் வரலாற்றை மையப்படுத்தி த்ரில்லர் கதையாக உருவாகி இருக்கும் இந்த படத்தில் கமல்ஹாசன், ஷாருக்கான், ராணி முகர்ஜி, ஹேமமாலினி, அதுல் குல்கர்னி, அப்பாஸ், நாசர், கிரிஸ் கர்னாத், நசாருதீன் ஷா, சவுரப் சுக்லா, விக்ரம் கோக்லே, அரவிந்த் ஆகாஷ், வாலி, சவுகார் ஜானகி உள்ளிட்ட பலரும் நடித்துள்ளனர். இளையராஜா இசையமைக்க, திரு ஒளிப்பதிவு செய்திருந்தார். தமிழ், இந்தி என இரு மொழிகளில் உருவான இந்த படத்தை கமல் தனது சொந்த தயாரிப்பு நிறுவனமான ராஜ்கமல் பிலிம்ஸ் மூலம் தயாரித்திருந்தார். இந்த படத்தின் இந்தி திரையரங்கு உரிமை ஷாருக்கானிடம் உள்ளது. இந்நிலையில், இந்த படத்தை இந்தியில் மறுஉருவாக்கம் செய்யும் உரிமையை ஷாருக்கான் கைப்பற்றியிருப்பதாக தகவல் வெளியாகி இருக்கிறது. இதுகுறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. #HeyRam #KamalHaasan

Source: Malai Malar

