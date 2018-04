சில்க் படத்தில் நட்ராஜ்

ஒளிப்பதிவாளரும், நடிகருமான நட்ராஜ் நடிக்கும் திரில்லர் கதை கொண்ட படம், சில்க். இரட்டையர்கள் ஹரி, ஹரீஷ் இயக்குகின்றனர். அவர்கள் கூறும்போது, ‘ஆ, அம்புலி படங்களுக்கு பிறகு இப்படத்தை இயக்குகிறோம். இந்தப் படத்தில் சில்க் புடவைக்கும், ஆன்லைன் ஷாப்பிங் டெலிவரி செய்யும் ஹீரோவுக்கும் தொடர்பு இருக்கும்.

காஞ்சிபுரம் தான் கதையின் களம். படத்தின் கதையை கேட்ட நட்டி, இதுபோன்ற படத்தில் நடிப்பதற்குத்தான் பல வருடங்களாக நான் காத்திருந்தேன் என்றார். ஹீரோயின் தேடிக்கொண்டிருக்கிறோம்’ என்றனர்.

English summary

Silk in the film, NATRAJ

