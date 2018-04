மல்லுவுட்டில் பாபி சிம்ஹா

4/5/2018 12:40:32 PM

மலையாளத்தில் கம்மரசம்பவம் படத்தை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் காத்திருக்கிறார், பாபி சிம்ஹா. இதில் திலீப், சித்தார்த், ஸ்வேதா மோகன், நமீதா பிரமோத்துடன் இணைந்து நடித்துள்ள அவர் கூறுகையில், ‘என் சினிமா பயணத்தில் இதுவரை நான் சந்திக்காத ஒரு கேரக்டரில் நடிக்கிறேன். இப்போது அதிக படங்களில் நடிப்பதில்லை. ஆனால், அழுத்தமான கேரக்டர்களில் சில படங்களில் நடிக்கிறேன். சாமி 2, வல்லவனுக்கும் வல்லவன் படங்களை தொடர்ந்து வெப் தொடரிலும் நடிக்கிறேன்.

என்னுடன் காயத்ரி சங்கர், பார்வதி நாயர் நடிக்கிறார்கள். டிஜிட்டல் பிளாட்பாரம் மட்டுமே வருங்காலமாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன். சில நேரங்களில் தியேட்டரில் படம் பார்க்கும் சந்தர்ப்பம் அமையாதபோது, டிஜிட்டல் பிளாட்பார்மில், சட்டத்துக்கு உட்பட்டு பல படங்களைப் பார்த்து ரசிக்க முடிகிறது. சினிமா டிக்கெட், பாப்கார்ன் விலையை கணக்கில் வைத்துப் பார்த்தால், நிச்சயமாக வெப் சீரீஸ் ரசிகர்களுக்கு மிகப்பெரிய வரப்பிரசாதமாக இருக்கும்’ என்றார்.

Source: Dinakaran

