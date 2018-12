மரண மாஸ் காட்டும் “பேட்ட”! – அனிருத்தின் உருவாக்கப்படும் காணொளி! – செம்ம குத்து!

“பேட்ட” படத்திற்காக பாடல் கம்போஸ் செய்யும் உருவாக்கப்படும் காணொளி ஒன்றை அனிருத் வெளியிட்டுள்ளார்.

ஜாம்பவான் ரஜினிகாந்த் நடித்து பொங்கலுக்கு வெளிவர இருக்கும் “பேட்ட” படத்தின் “மரண மாஸ்” சிங்கிள் ட்ராக் இன்று மாலை 6 மணி அளவில் வெளியிடப்பட உள்ளது என சன் பிக்சர்ஸ் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.

இதைப் பார்க்கும்போது அனிருத் மிகச்சிறந்த ஒரு குத்தாட்ட பாடலை உருவாக்கி உள்ளார் என தோன்றுகிறது . இது ரஜினி ரசிகர்களிடையே மட்டுமில்லாமல் அனைத்து ரசிகர்களையும் கவரும் வண்ணமாக உள்ளது. வளர்ந்து வரும் தமிழ் திரைப்படத்தின் ஆஸ்கர் நாயகன் ஏ.ஆர்.ரஹ்மானுக்கு அடுத்தபடியாக அனிருத் என்றே கூறலாம். அந்த அளவிற்கு இந்த உருவாக்கப்படும் காணொளி நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறது.

A sneak peek into the #MakingOfMaranaMass ! Get ready for #ThalaivarKuththu Today at [email protected] @karthiksubbaraj @anirudhofficial @VijaySethuOffl @SimranbaggaOffc @Nawazuddin_S @SasikumarDir @trishtrashers @Lyricist_Vivek pic.twitter.com/TrTIPh2rhR

— Sun Pictures (@sunpictures)

December 3, 2018