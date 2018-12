நடிகர் கிருஷ்ணாவுடன் சேர்ந்து புது அவதாரம் எடுத்த வரலட்சுமி!

நடிகை வரலட்சுமி சரத்குமார் தற்போது தமிழ் திரைப்படத்தின் பரபரப்பான நடிகையாகி விட்டார். இவர் நடித்துள்ள மாரி-2 கிறிஸ்துமஸ் ஸ்பெஷலாக வெளியாகிறது. வெல்வெட் நகரம், கன்னி ராசி, அம்மாயி, நீயா 2 ஆகிய படங்கள் தற்போது வருவின் கைவசம் உள்ளது.

அதோடு, தனியார் தொலைக்காட்சியில் ஒளிபரப்பாகும் ‘உன்னை அறிந்தால்’ என்ற நிகழ்ச்சியையும் தொகுத்து வழங்கி வருகிறார்.

இந்நிலையில் தற்போது புதிதாக வெப் சீரியலுக்கும் பிள்ளையார் சுழி போட்டுள்ளார். ரசிகர்களை இணையம் ஆக்கிரமித்திருக்கும் இந்த கணிப்பொறி யுகத்தில், வெப் சீரியலுக்கு என்று தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறார்கள். பாலிவுட் நடிகர்களைப் போல, கோலிவுட் நடிகர்களும் இதில் ஆர்வம் காட்டி வருகிறார்கள். பாபி சிம்ஹா, காயத்ரி, பார்வதி நாயர் ஆகியோரைத் தொடர்ந்து வரலட்சுமியும் தற்போது இந்தப் பட்டியலில் இணைந்துள்ளார்.

‘ஜீ-5’ வெப் தளத்துக்காக தயாரிக்கப்படும் இந்த சீரியலை புஷ்பா இக்னாடிஸ் என்பவர் இயக்குகிறார். வருவுடன் இணைந்து நடிகர் கிருஷ்ணாவும் இதில் நடிக்கிறார். இந்தத் தகவலை வரலட்சுமியே அவரது ட்விட்டர் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார். தெலுங்கிலும் இந்த தொடர் இயக்கப்படுவது குறிப்பிடத்தக்கது.



Doing my first web series for my myillllleeeeee @Actor_Krishna directed by my first female director @pushpaignatius wooohooo @ZEE5India #highpriestess that too in Telugu…super fun… pic.twitter.com/zP4v9rx98P

— varu sarathkumar (@varusarath)

December 10, 2018