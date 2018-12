அடுச்சு தூக்கு பாடல் செய்த சாதனை

அஜித் – சிவா கூட்டணியில் உருவாகி இருக்கும் படம் ‘விஸ்வாசம்’. இப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்து இறுதிக்கட்ட பணிகள் மும்முரமாக நடந்து வரும் நிலையில், சமீபத்தில் படத்தின் மோஷன் விளம்பர ஒட்டி வெளியாகி நல்ல வரவேற்பை பெற்றது.

நேற்று, இப்படத்தின் பர்ஸ்ட் சிங்களான ‘அடிச்சி தூக்கு…’ என்ற பாடலை வெளியிட்டார்கள். இமான் இசையில் வெளியாகி இருக்கும் இந்த பாடல் ரசிகர்களை கவர்ந்து சமூக வலைத்தளத்தில் வைரலானது. தற்போது இந்த பாடல் 5 மில்லியன் பார்வையாளர்களை கவர்ந்து, 5 லட்சம் லைக்குகளை பெற்று யூடியூப் அதிகமாக பகிரப் படும்கில் முதலாவது இடத்தை பெற்று சாதனை படைத்துள்ளது.

சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரித்திருக்கும் இந்த படத்தில் தூக்கு துரை என்ற கதாபாத்திரத்தில் அஜித் நடித்துள்ளார். இதில் இவருக்கு ஜோடியாக நயன்தாரா நடித்திருக்கிறார். விவேக், தம்பி ராமையா, ரோபோ சங்கர், யோகி பாபு, போஸ் வெங்கட், ரமேஷ் திலக் உள்ளிட்ட பலரும் முக்கியக் கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

5M+ real-time views for #Viswasam 1st single #AdchiThooku

Thank you for the magnanimous support. #ViswasamThiruvizha has officially begun.

⏩ https://t.co/wTvTBWGkoDpic.twitter.com/oHTZkmLNo4

— Sathya Jyothi Films (@SathyaJyothi_)

December 11, 2018