அம்பானி வீட்டு திருமணத்தில் சாப்பாடு பரிமாறிய ஜாம்பவான்!

இந்தியா மட்டுமின்றி உலகளவில் பணக்காரார்கள் வரிசையில் இருப்பவர் ரிலையன்ஸ் குழுமத் தலைவர் முகேஷ் அம்பானி . இவரின் மகள் இஷா – ஆனந்த் பிரமால் திருமணம் சமீபத்தில் மும்பையில் மிகப்பிரமாண்டமாக நடந்தது.

இந்த திருமண நிகழ்ச்சியில், முன்னாள் குடியரசுத் தலைவர் பிரணாப், மத்திய அமைச்சர் ராஜ்நாத் மற்றும் சச்சின், அமிதாப், ரஜினி உள்ளிட்ட பிரபலங்கள் தங்களது குடும்பத்தினருடன் பங்கேற்று மணமக்களை வாழ்த்தினர். இந்து முறைப்படி வேத முழக்கத்துடன் சடங்கு சம்பிரதாயங்களுடன் திருமணம் நடைபெற்றது.

உலகமே அண்ணாந்து பார்க்கும் அளவிற்கு கோலாகலமாக நடந்த இந்த திருமணத்தில் பாலிவுட் ஜாம்பவான்களான அமிதாப் பச்சான், அமீர் கான் ஆகியோர் உணவு பரிமாறிய காணொளி ஒன்று இணையத்தில் வெளியாகி வைரலாகியுள்ளது உள்ளது.

Ambani is so rich, he keeps Amir khan as waiter in his daughter #IshaAmbaniWedding