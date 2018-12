விஸ்வாசம் தல குறித்து பிரமித்த பிரபல பாடகர் !

விஸ்வாசம் படத்தில் இடம்பெற்ற வேட்டி கட்டு பாடலை பாடிய பிரபல பாடகர் ஷங்கர் மஹாதேவன் அஜித் குறித்து சுவாரஸ்யமான தகவலோடு காணொளி பதிவிட்டுள்ளார்.

தமிழ் திரைப்படஅடுத்ததாக எதிர்பார்க்கும் மிகமுக்கிய படம் அஜித்தின் விஸ்வாசம். குடும்ப பாங்கான கதை கொண்ட இப்படம் வரும் தை பொங்கல் பண்டிகையை ஒட்டி வெளியீடு ஆகிறது.

இயக்குனர் சிவா இயக்கத்தில் நான்காவது முறையாக கைகோர்த்துள்ள அஜித் விஸ்வாசம் படத்தில் இரண்டு கேரக்ட்டரில் நடித்துள்ளார். சத்ய ஜோதி பிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள இப்படத்திற்கு டி இமான் இசையமைக்கிறார். இப்படத்தில் அஜித்திற்கு நயன்தாரா, ரோபோ ஷங்கர் ஆகியோர் தல அஜித்துடன் இணைந்து நடித்துள்ளனர்.

இப்படத்திற்கு வெற்றி ஒளிப்பதிவாளராகவும், ரூபன் எடிட்டராகவும், திலிப் சுப்பராயன் ஸ்டண்ட் மாஸ்டராகவும் பணியாற்றுகிறார்கள். விஸ்வாசம் படத்தின் முதல் பாடலான அடிச்சு தூக்கு இணையத்தை கலக்கி வரும் நிலையில், விஸ்வாசம் படம் பற்றிய அடுத்த செய்தி ஒன்று தற்போது வெளியாகியது.

சமீபத்தில் வெளிவந்த வேட்டி கட்டு பாடல் மிகப்பெரும் வரவேற்பை பெற்று வருகிறது. பிரபல பாடகர் ஷங்கர் மஹாதேவன் இப்பாடலை பாடியுள்ளார். தற்போது இதுகுறித்து காணொளி பதிவை அவர் வெளியிட்டார்.

அதில் அவர் பேசியதாவது , தல அஜித்திற்கு பாடியது மிகுந்த மகிழ்ச்சியளிக்கிறது என்றும், இப்பாடல் அமைய காரணமாய் இருந்த இசையமைப்பாளர் இமானுக்கு நன்றியை கூறி நெகிழ்ச்சியோடு பேசியுள்ளார் பாடகர் ஷங்கர் மஹாதேவன்.



Breaking the internet, #VettiKattu… I’m so happy to receive all the love and appreciation, thank you everybody… It was a pleasure singing for #Ajith thala once again… A huge thank you to @immancomposer for composing this wonderful song!!#VettiKattu #Viswasam #AjithThala pic.twitter.com/uERXavZ0ES

—

Shankar Mahadevan

(@Shankar_Live)

December 17, 2018