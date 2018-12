TamilYogi HD Movies Download: தமிழ் ராக்கர்ஸ்க்கு போட்டியாக களமிறங்கிய தமிழ் யோகி!

படங்களை திருட்டுத்தனமாக வெளியிடும் தமிழ் ராக்கர்ஸ் இணையதளத்திற்கு போட்டியாக தமிழ் யோகி என்ற இணையதளம் களமிறங்கியுள்ளது.

தமிழ், தெலுங்கு, ஹிந்தி, கன்னடம் என்று எந்த மொழி படமாக இருந்தாலும் சரி அதனை திருட்டுத்தனமான இணையதளங்களில் வெளியிடுவதில், போட்டி போட்டுகொண்டு தமிழ் ராக்கர்ஸ் போன்று பல இணையதளங்கள் செயல்பட்டு வருகிறது. இதுவரை படங்களை வெளியிடுவதில் முன்னணியில் இருக்கும் தமிழ் ராக்கர்ஸ்க்கு போட்டியாக தமிழ் யோகி நிறுவனம் ஒன்று தற்போது களமிறங்கி அதிக பிரபலமாகி வருகிறது. திடீரென்று பிளாக் செய்யப்பட்டு மீண்டும் வேறொரு பெயருடன் களமிறங்குவதால், இதன் நிறுவனர் யார் என்பதை இதுவரை கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை என்று கூறப்படுகிறது.

தமிழ் ராக்கர்ஸ் – விஷால்

திருட்டுத்தனமாக படங்கள் வெளியாவதை தடுக்கும் வகையில், தயாரிப்பாளர் சங்கத்தின் தலைவர் விஷால் பல அதிரடி நடவடிக்கைகள் எடுத்து வந்தாலும், தொடர்ந்து படங்கள் வெளியாகி கொண்டே தான் இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தயாரிப்பாளரான சுரேஷ் காமாட்சி விஷால் தான் தமிழ் ராக்கர்ஸ் இணையதளத்தில் உரிமையாளர் என்ற சந்தேகம் இருப்பதாக கூறி அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளார்.

இதைத் தொடர்ந்து விஷால் மீது பல குற்றச்சாட்டுகளும், விமர்சனங்களும் எழுந்தது. மேலும், தயாரிப்பாளர் சங்கத்தில் ரூ.7 கோடி வரையில் முறகேடு நடந்துள்ளதாக கூறி மற்ற பிரிவினர் தயாரிப்பாளர் சங்க அலுவலகத்திற்கு பூட்டு போட்டு போராட்டம் நடத்தினர். இந்த பூட்டை உடைக்க முற்பட்ட போது, அவர் கைது செய்யப்பட்டார். பின்னர், மாலையில் விடுவிக்கப்பட்டார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

தமிழ் யோகி:

பல்வேறு பெயர்களில் இயங்கி வரும் இந்த இணையதளத்தை தமிழ்நாடு தொலைத்தொடர்புத்துறை அமைச்சரின் ஆணைக்கிணங்க இந்த நிறுவனம் பிளாக் செய்யப்பட்டது. தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலப் படங்கள் தமிழ்யோகி.காம் ஏசியா இணையதளம் (வெப்சைட்) என்ற இணையதளத்தின் மூலம் டவுன்லோடு செய்யப்படுகிறது. பெரும்பாலும், இந்த இணையதளங்களில் வரும் படங்களில் யூடியூப் சேனலில் இருந்து எடுக்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த இணையதளங்கள் டுவிட்டர் மற்றும் ஃபேஸ்புக் பக்கங்களின் மூலம் உள்நுழைவு விருப்பத்தை வழங்குகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.



தமிழ் யோகி

திருட்டு இணையதளங்கள்:

இந்தியாவில் படங்களை திருட்டுத்தனமாக வெளியிடுவதற்கு பல இணையதளங்கள் இயங்கி வருகின்றன. இந்த இணையதளங்கள் மூலம் இலவசமாக படங்கள் பதிவிறக்கம் செய்யபட்டு வருகிறது. இந்திய திரைப்பட தொழிலாளி ஒவ்வொரு ஆண்டும் கோடிக்கணக்கில் பணம் முதலீடு செய்து படங்களை எடுத்து வருகின்றனர். சில நேரங்களில் இந்த இணைதளங்களில் இருந்து படங்கள் பதிவிறக்கம் செய்ய முடிவதில்லை.

அப்படியே முடிந்தாலும், அதனுடன் இணைந்து வைரஸூம் வந்து, மொபைல் அல்லது லேப்டாப்பை பாதிக்கிறது. இதற்கிடையில், ஏதாவது ஒரு திருட்டு இணையத்திலிருந்து படங்கள் பதிவிறக்கம் செய்வது என்று நிரூபிக்கப்பட்டு விட்டால் நிச்சயம் சிறைதண்டனை என்பதை மட்டும் மறந்துவிடாதீர்கள்.



தமிழ் யோகி திருட்டு இணையதளம்

Disclaimer: This content is for reference purpose only and Tamil Samayam claims no ownership of this content. Samayam Tamil does not support or promote piracy in any manner.