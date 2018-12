Tamilrocker 2018 Movies List: தமிழ்ராக்கர்ஸ் எப்படி முளைத்தார்கள்?

சர்கார், பாகுபலி, மெர்சல், வடசென்னை உள்ளிட்ட பல படங்களை இணையத்தில் வெளியிடுவதை வழக்கமாகக் கொண்டுள்ளது தமிழ்ராக்கர்ஸ் இணையதளம். கல்லூரி மாணவர்கள்முதல் அலுவலகம் செல்வோர் வரை இதன் ரசிகர் பட்டாளம் அதிகரித்து வருகிறது.

1957-ம் ஆண்டு இயற்றப்பட்ட காபிரைட் சட்டப்படி, பகுதி 63, 63-ஏ, 65, 65-ஏ ஆகிய சட்டப்பிரிவுகளின்படி இணையதளங்களின் படங்களை வெளியிடுவது குற்றம். ஆனால் தமிழ்ராக்கர்ஸ் அட்மின்களை பிடிப்பது அவ்வளவு சுலபமான காரியம் அல்ல. Tamilrockers .com, tamilroc.co, tamilroc.cl, tamilrockers .Net, tamilrockers-s .co, tamilrockers .ph, tamilrockers .mu,tamilrockers .by,tamilrockers .cl,tamilrockers .li, tamilrockers .tv, tamilrockers .pm, tamilrockers .ax, tamilrockers.gs, tamilrockers .vc, tamilrockers .ro, tamilrockers.hn என பல எக்ஸ்டென்ஷன்களில் இத்தளம் இயங்கி வருகிறது. ஒரு தளத்தை பிளாக் செய்தாலும் மற்ற தளங்களில் படங்கள் பதிவேற்றப்படுகிறது. இந்தியாவில் ஒரு மணிநேரத்தில் 1100 படங்கள் டொரெண்ட் தளத்தில் பதிவேற்றப்படுகிறது. தமிழ்ராக்கர்ஸ் ஆண்டுக்கு 210 கோடி ரூபாய் லாபமடைந்து வருவதாகத் தகவல் வெளியாகியுள்ளது.