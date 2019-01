லவ் யூ தலைவா..! தரமான சம்பவம் செஞ்சுடீங்க – தனுஷ் ட்வீட்

ரசிகர்களை தாண்டி பிரபலங்கள் பலரும் பேட்ட படத்தை பற்றி அவரவர் தங்களின் கருத்துக்களை கூற தற்போது ரஜினியின் மருமகனும் நடிகருமான தனுஷ் தனது கருத்தை ட்விட்டரில் பதிவிட்டுள்ளார்.

அதாவது , “பேட்ட- காவியம்…ஜாம்பவான்… லவ் யூ தலைவா… தரமான சம்பவம் செஞ்சிட்டீங்க!. படக்குழுவினருக்கு என் வாழ்த்துக்கள். ரஜினிஃபைட் (#Rajinified) ஆகிவிட்டோம். கார்த்திக் சுப்பராஜுக்கு நன்றி. அனிருத்… இது தான் உங்களது சிறப்பான பிஜிஎம். பேட்ட பராக்” என ட்விட்டரில் வெறித்தனமாக பதிவிட்டுள்ளார்.

#petta is EPIC … superstar .. love you thalaivaaaaa … tharamaana sambavam senjiteenga. Congrats to the whole team. @karthiksubbaraj ..