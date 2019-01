Rowdy Baby Lyrics: கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கடந்த ”கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி” பாடல் வரிகள்!

தமிழ் திரைப்படத்தில் முன்னணி நடிகர்களில் ஒருவராக இருப்பவர் நடிகர் தனுஷ். நடிகரைத் தொடர்ந்து, தயாரிப்பாளர், இயக்குனர், பின்னணிப் பாடகர், பாடலாசிரியர் என்று பல திறமைகளை தன்னுள் கொண்டுள்ளார். இந்த நிலையில், மாரி படத்தின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து மீண்டும் இயக்குனர் இயக்குனர் பாலாஜி மோகன் இயக்கத்தில் தனுஷ் நடிப்பில் கடந்தாண்டு டிசம்பர் 21ம் தேதி உலகம் முழுவதும் வெளியான படம் மாரி 2.



Rowdy Baby Song: மாரி 2வில் இருந்து கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி பாடல்…!!

இப்படத்தில் இவருக்கு ஜோடியாக சாய் பல்லவி நடித்திருந்தார். ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றுள்ள இப்படம் வசூல் ரீதியாக நல்ல வரவேற்பு பெற்றது. இந்த நிலையில், இப்படத்தில் இடம்பெற்றிருந்த கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி என்ற பாடல் கோடிக்கணக்கான ரசிகர்களை கடந்து புதிய சாதனை படைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி பாடல் வரிகள்….!



ஹே என் கோலி சோடாவே



என் கறி கொழம்பே



உன் குட்டி பப்பி நான்



டேக் மீ டேக் மீ

ஹே சிலுக்கு சட்ட



நீ வெயிட்டு காட்ட



லவ் சொட்ட சொட்ட



டாக் மீ டாக் மீ

ஏய் மை டியர் மச்சான்



நீ மனசு வெச்சா



நம்ம ஒரசிக்கலாம்



நெஞ்சு ஜிகு ஜிகு ஜா

ஹே மை டியர் ராணி



என் ட்ரீம்ல வா நீ



நம்ம ஒண்ணா சேர



Fire பத்திக்கிருச்சா

ரா நம்ம பீச்சு பக்கம் பொத்தாம்



ஒரு டப்பாங் குத்து வெஸ்தாம்



நீ என்னுடைய கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி

ரா யு ஆர் மை ஒன்லி கேர்ள் பிரியெண்டு



ஐ வில் கிவ் யு பூச்செண்டு



வி’வில் மேக் Us நியூ ட்ரெண்டு பேபி

பொத்தாம் வெஸ்தாம் கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி



கேர்ள் பிரியெண்டு பூச்செண்டு நியூ ட்ரெண்டு பேபி



கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி

உன்னாலே ஏய் மூடாச்சு



மை ஹோர்மோனு பலன்ஸு டேமேஜூ

ஏய் காமக்ச்சி என் மீனாட்சி



இந்த மாரிக்கும் உன்மேல கண்ணாச்சி

ஒன்னு பிளஸ் ஒன்னு டூ மாமா



யு பிளஸ் மீ த்ரீ மாமா

வாடி ஜான்சி ராணி என் கிருஷ்ணவேணி



ஐ வில் பெய் யு போனி அத ஓட்டீனு வா நீ



என் மந்திரவாதி நீ கேடிக்கு கேடி



நான் உன்னுள்ள பாதி நம்ம செம்ம ஜோடி

கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி ஏய்



கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி



கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி



கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி கீழ் மகன் (ரவுடி) பேபி

Rowdy Baby Tamil Lyrics:

Hey En Goli Sodaave



En Kari Kozhambe



Un Kutty Puppy Naan



Take Me Take Me

Hey Silku Satta



Nee Weightu Katta



Love Sotta Sotta



Talk Me Talk Me

Aei My Dear Machan



Nee Manasu Vechaa



Namma Orasikkalam



Nenju Jigu Jigu Jaa

Hey My Dear Rani



En Dream’la Vaa Nee



Namma Onnaa Sera



Fire Paththikkiruchaa

Raa Namma Beachu Pakkam Pothaam



Oru Dappaang Kuthu Vesthaam



Nee Ennudaiya Rowdy Baby

Raa You are My Only Girl Friendu



I Will Give You Poochendu



We’ll Make Us New Trendu Baby

Pothaam Vesthaam Rowdy Baby



Girl Friendu Poochendu New Trendu Baby



Rowdy Baby Rowdy Baby

Unnale Aei Moodaachu



My Hormone-u Balance-u Damage-u

Aei Kamakchi En Meenakshi



Indha Maarikkum Unmela Kannaachi

One Plus Onu Two Maamaa



You Plus Me Three Maamaa

Vaadi Jansi Rani En Krishnaveni



I’ll Buy You Pony Aththa Otteenu Vaa Nee



En Mandhiravadhi Nee Kedikku Kedi



Naan Unnulla Paadhi Namma Semma Jodi

Rowdy Baby Aei



Rowdy Baby Rowdy Baby Rowdy Baby



Rowdy Baby Rowdy Rowdy Rowdy Baby



Rowdy Baby Rowdy Baby Rowdy Baby

