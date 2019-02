சிம்புவை சர்ச்சையில் சிக்க வைக்க பிளான் போடும் பிரபல இயக்குனர்!

நடிகர் சிம்புவின் மாநாடு படம் குறித்து இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு வெளிப்படையான கருத்தை தெரிவித்துள்ளார்.

வந்தா ராஜாவா தான் வருவேன் படத்தை தொடர்ந்து வெங்கட் பிரபு இயக்கத்தில் மாநாடு என்ற படத்தில் சிம்பு நடிக்கவுள்ளார். இப்படம் அரசியலை மைக்கருவாக கொண்டு உருவாகவுள்ளது.

சும்மாவே சிம்பு சர்ச்சைகளில் சிக்கி தவித்து வருகிறார். இப்போது அரசியல் படத்தில் வேறு நடித்து வருகிறார் சொல்லவே தேவையில்லை, தமிழ் திரைப்படக்களில் அரசியலை விமர்சித்து வரும் படங்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ள நிலையில் மாநாடு படமும் அதே பாணியில் உருவெடுத்துள்ளது.

இந்நிலையில் தற்போது சொல்லவரும் விஷயம் என்னவென்றால், இந்தப் படத்தின் இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு தற்போது சிம்புவுக்கு பிறந்தநாள் வாழ்த்து கூறி ட்விட்டரில், மாநாடு திரைப்படம் நம் கேரியரில் நிச்சயம் ஒரு மைல்-கல்லாக இருக்கும் என்று பதிவு செய்திருக்கிறார்.

அரசியல் படத்தை கையில் எடுத்திருக்கும் சிம்புவுக்கு என்ன நடக்கபோகுதோ பொருத்திருந்து பார்ப்போம்.

A very happy birthday to a friend!! A brother!!! A good hearted human being!! #str #simbu #maanaadu will be a milestone in our careers!!! God bless #hbdstr https://t.co/SdprfKliuL

— venkat prabhu (@vp_offl)

February 3, 2019