ரஜினி பட வசனத்தை விளம்பரத்திற்கு பயன்படுத்திய ஆஸ்திரேலியா காவல் துறை

ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் கடந்த ஆண்டு வெளியான திரைப்படம் ‘2.0’. ஷங்கர் இயக்கிய பிரமாண்டமான இந்த படம் உலகம் முழுவதும் சூப்பர் ஹிட் ஆனது. இந்த நிலையில் இந்த படத்தில் விஞ்ஞானி கேரக்டரில் நடித்த ரஜினி This is beyond Science’ என்ற வசனம் ஒன்றை பேசியிருப்பார்.

இந்த நிலையில் சமீபத்தில் குடித்துவிட்டு வாகனம் ஓட்டிய நபரை பிடித்த ஆஸ்திரேலியா காவல் துறையினர் அவர் கோமா நிலைக்கு சென்றதை அறிந்து அவருக்கும் மற்றவர்களுக்கும் விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த மீம்ஸ் ஒன்றை உருவாக்கி அதனை ஆஸ்திரேலிய காவல்துறையின் டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவு செய்தனர். அந்த டுவிட்டில் கோமா நிலைக்கு சென்ற நபரின் உடலில் 0.341% ஆல்கஹால் இருப்பதாக குறிப்பிட்டு ‘This is beyond Science’ என்ற ரஜினியின் வசனமும் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது

இந்த மீமை ஆஸ்திரேலியாவில் உள்ளவர்கள் கண்டுகொண்டதாக தெரியவில்லை. ஆனால் ரஜினி ரசிகர்கள் அதிகளவில் இந்த டுவீட்டை பகிர்ந்து வருவதால் டுவிட்டர் டிரெண்டில் இடம்பெற்றுள்ளது.

A male subject to a breath test by Derby Police this morning provided a reading that biologically shouldn’t even be possible.

The male had a BAC of 0.341% which is like driving whilst under a surgical anaesthetic or being in a coma. Oh, and he has 2 prior life disqual’s