பல திரைப்படங்களில் நடித்திருந்தாலும் முன்னனி நடிகையாக முடியவில்லை என கலக்கத்தில் இருந்த ராய் லக்‌ஷ்மிக்கு தற்போது ‘சின்ட்ரெல்லா, நீயா 2 , Where is The Venkatalakshmi’ என அடுத்தடுத்து படங்கள் வண்டி கட்டி நிற்கிறது.

இதில் Where is The Venkatalakshmi என்ற தெலுங்கு படத்தை கிஷோர் குமார் இயக்கியுள்ளார். த்ரில்லர், ஹாரார் படமாக உருவாகியுள்ளது இந்த Where is The Venkatalakshmi படம்.

இந்த படத்தின் ராய் லக்‌ஷ்மி, பூஜிதா பொன்னடா, மதுநந்தன், ராம் கார்த்திக், பிரவின் உள்ளிட்ட நடிகர்கள் நடித்துள்ளார்.

வெளியீடு தேதி தள்ளிப்போன நிலையில், தற்போது இந்த படத்தில் பட விளம்பரம் வெளியீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.

ஹாட் பிகினி புகைப்படங்களால் சூடேற்றும் ராய் லக்‌ஷ்மி

படத்திற்கு தான் ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்குவார்கள். ஆனால் இந்த Where is The Venkatalakshmi படத்தின் பட விளம்பரம் பார்த்தால் டிரைலருக்கே ‘ஏ’ சான்றிதழ் வழங்கலாம் என்பது போல் ராய் லக்‌ஷ்மி, பூஜிதா பொன்னடா கவர்ச்சியை கொஞ்சம் கூடவே அள்ளிக்கொடுத்துள்ளனர்.