ஆதித்ய வர்மா: ரைசா கேரக்டரில் ப்ரியா ஆனந்த்?

நடிகர் விக்ரம் மகன் அறிமுகமான ‘வர்மா’ படத்தை இயக்குனர் பாலா இயக்கிய நிலையில் இந்த படம் தங்களுக்கு திருப்தி அளிக்காததால் இந்த படத்தை வெளியிடவில்லை என்று தயாரிப்பி நிறுவனம் அதிரடியாக அறிவித்தது.

மேலும், அதற்கு பதிலாக மீண்டும் புதிய இயக்குனரின் இயக்கத்தில் இந்த படத்தை உருவாக்கவிருப்பதாகவும் இந்த படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான ஈ4 எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் அறிவித்திருந்தது.



இந்நிலையில் இந்த படத்தை ‘அர்ஜூன் ரெட்டி’ படத்தில் உதவி இயக்குனரான கிரிசாயா இயக்குவதாக அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் இந்த படத்தின் தலைப்பு தற்போது ‘ஆதித்ய வர்மா’ என்று முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.



விக்ரம் மகன் துருவ் ஜோடியாக பனிதா சந்தூ நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு ரவி கே.சந்திரன் ஒளிப்பதிவு செய்யவுள்ளார். ராதான் இசையமைக்கும் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவுள்ளது என்பது அனைத்தும் ஏற்கனவே தெரிந்த விஷயமே.



தற்போது புது அப்டேட் என்னெவெனில் இந்த படத்தில் நடிகை ப்ரியா ஆனந்த் கமிட் ஆகியுள்ளார். வர்மா படத்தில் ரைசா கேரக்டருக்கு பதில் ப்ரியா ஆனந்த் ஒப்பந்தமாகி இருப்பதாக கூறப்படுகிறது.

Looking Forward To Working With Team #AdithyaVarma#DhruvVikram

Directed by #Gireesaaya

Ace Cinematographer @dop007 @e4echennai @BanitaSandhu @proyuvraaj

My 2nd Project With @E4Emovies Can’t Wait! ❤️ pic.twitter.com/BRgbM6tAu1

—

Priya Anand

(@PriyaAnand)

February 19, 2019