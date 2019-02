எல்.கே.ஜி வெற்றிக்கு வித்தியாசமாக நன்றி தெரிவிக்கும் ஆர்ஜே பாலாஜி!

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் சக்சஸ்மீட் நேற்று சென்னையில் நடைபெற்றது. இதில் ஆர்ஜே பாலாஜி, ப்ரியா ஆனந்த் உள்பட படக்குழுவினர் அனைவரும் கலந்து கொண்டனர். இந்த படத்தை மக்களிடம் சரியாக கொண்டு போய் சேர்த்த ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைத்தள பயனாளிகளுக்கு படகுழுவினர் நன்றி தெரிவித்தனர்.

இந்த நிலையில் ஆர்ஜே பாலாஜி தனது டுவிட்டரில், ”எல்.கே.ஜி’ படத்தின் மாபெரும் வெற்றி நாங்கள் எதிர்பார்த்ததைவிட அதிகம். இந்த வெற்றியை கொடுத்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி! இதற்கு கைமாறாக கஜா புயல் பாதித்த பகுதியில் உள்ள பத்து அரசு பள்ளிகளை தத்தெடுத்து அந்த பள்ளிகளுக்கு தேவையான அனைத்து உதவிகளையும் செய்ய முடிவு செய்துள்ளோம்’ என்று கூறியுள்ளார்.

Thank you for giving us more than we desired and deserved. Its time for us to give it back. Team #LKG will be celebrating the success of our film by adopting ten government schools in the Gaja affected delta region ! ❤️