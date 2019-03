‘தளபதி 63’ முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டி இப்படித்தான் இருக்கும்: தயாரிப்பாளர் தகவல்

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் விளம்பர ஒட்டி ‘கத்தி’ படத்தின் முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டி போன்று வித்தியாசமாக போஸ்டராக உருவாகி வருவதாகவும் விரைவில் இந்த விளம்பர ஒட்டி வெளியாகும் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்றும் இந்த படத்தின் தயாரிப்பாளர்

அர்ச்சனா கல்பாதி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். இந்த அறிவிப்பு தளபதியின் ரசிகர்களுக்கு பெரும் உற்சாகத்தை கொடுத்துள்ளது

ஏ.ஆர்.ரஹ்மான் இசையில் உருவாகி வரும் இந்த படத்தில் விஜய், நயன்தாரா, பரியேறும் பெருமாள்’ கதிர், யோகிபாபு, விவேக், ஆனந்த்பாபு, தீனா உள்ளிட்ட பலர் நடித்து வருகின்றனர். இந்த படம் வரும் தீபாவளி விருந்தாக வெளியாகவுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

This is one of my all time favourite #Vijay Sir posters designed by the super talented @gopiprasannaa that I have in my office. Hopefully will have another poster with our banner very very soon