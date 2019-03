தமன்னாவின் அடுத்த தமிழ்ப்படத்தின் வெளியீடு தேதி அறிவிப்பு!

முதல் பாகத்தை இயக்கிய ஏ.எல்.விஜய் ‘தேவி 2’ படத்தையும் இயக்க, இந்த படத்தை பிரபுதேவாவே தயாரித்து வந்தார். சமீபத்தில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு முடிந்து தொழில்நுட்ப பணிகள் நடந்து வரும் நிலையில் இந்த படத்தின் வெளியீடு ஏப்ரல் 12 என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை தமன்னா தனது டுவிட்டர் பக்கத்திலும் உறுதி செய்துள்ளார்.

சாம் சிஎஸ்

இசையில் மனுஷ் நந்தன் ஒளிப்பதிவில், அந்தோனி படத்தொகுப்பில் உருவாகியுள்ள இந்த படத்தில் பிரபுதேவா, தமன்னா, நந்திதா ஸ்வேதா, கோவை சரளா, ஜெகன், ஆர்ஜே பாலாஜி, சதீஷ், யோகிபாபு உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.



My next with @PDdancing master & @Nanditasweta A Much Excited Horror Sequal #Devi2 Dir by Vijay will be releasing on April 12th Worldwide #Devi2FromApr12

A @SamCSmusic Musical Prod by GV Films & @tridentartsoffl pic.twitter.com/PizHa5kLeL

— Tamannaah Bhatia (@tamannaahspeaks)

March 9, 2019