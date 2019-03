உன்னால முடியலைன்னா பகிர்வு ஆட்டோ புடிச்சு வந்துடு: நயன்தாராவை கலாய்த்த யோகிபாபு

இந்த டுவீட்டில் நயன்தாராவும் யோகிபாபுவின் ஓட்டப்போட்டிக்கு தயாராகுவது போல் உள்ளது. அப்போது யோகிபாபு நயன்தாராவிடம், ‘அப்புறம் நான் கொஞ்சம் இல்ல ரொம்ப வேகமா ஓடுவேன், உன்னால முடியலைனா பகிர்வு ஆட்டோ புடிச்சி வந்துடு ஓகே” என்று சொல்வது போல் அந்த டுவீட் உள்ளது. நயன்தாராவை கலாய்ப்பது போல் உள்ள இந்த டுவீட் ரசிகர்களிடையே பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது. உண்மையில் ‘கோலமாவு கோகிலா’ படத்தில் யோகிபாபுவின் கலாய்ப்பு நடிப்பை ரசித்த நயன்தாரா இந்த படத்திலும் அவர்தான் நடிக்க வேண்டும் என்று இயக்குனரிடம் பரிந்துரை செய்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

“Apram, naan konjam-romba fast ah ooduven, unnaala mudiyalanaa share auto pudichu vanthudu, okay?” Experience the best of @yogibabu_offl’s subtle humour in #Airaa