Malvika Raaj: இப்படி அரைகுறையா காட்டுறதுக்கு, முழுசாவே காட்டிவிடலாமே! கலாய்க்கும் இணையப் பயனாளர்கள்!
Mar 18, 2019
ஆண்டுதோறும் பல்வேறு துறைகளில் சிறந்து விளங்குபவர்களுக்கு ஹலோ ஹால் ஆப் ஃபேம் (Hello Hall of Fame Awards 2019) விருது வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அந்த வகையில், இந்த ஆண்டுக்கான விருது வழங்கும் நிகழ்ச்சி மும்பையில் நடந்தது. அப்போது பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் கலந்து கொண்டு ரெட் கார்பெட் அணிவகுப்பு நடத்தினர். அப்போது, பாலிவுட் நடிகை மாளவிகா ராஜ்ஜூம் ரெட் கார்பெட் அணிவகுப்பு நடத்தினார். ஆனால், அவர் அணிந்திருந்த ஆடை தான் அந்த நிகழ்ச்சியில் பெரும் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அப்படி வருவதற்கு பதிலாக முழுசா காட்டிட்டு வந்திடலாமே என்று இணையப் பயனாளர்கள் பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
Gorgeous #MalvikaRaaj Grace’s the Hello Hall of Fame red carpet in this amazing outfit…. This beauty is surely ♥… https://t.co/qDyWvEWtpI
— BoxOfficeIncome (@BOIncome)
முக்கியமாக பாலிவுட் பிரபலங்கள் பலரும் அரைகுறை ஆடையுடன் தங்களது அங்கங்கள் தெரியும்படி ஆடை அணிவதை வழக்கமாக கொண்டுள்ளனர். தற்போது அவர்களுக்கு இணையாக தமிழ் திரைப்பட நடிகைகளும் அவ்வாறு செய்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
FYI you can see #malvikaraaj pussy clearly ! https://t.co/XHMZUqjSS8
— Kriti Tammu (@DarkKni86072198)
A true slayer in every sense, #MalvikaRaaj attends #HelloHallOfFameAwards2019 #HELLOHallOfFame2019 #HHOF19… https://t.co/L0onb9doJK
— POP Diaries (@Popdiarieslive)
This gorggg girl #MalvikaRaaj looks amazing in this superrrrr yet comfy outfit for an event tonight in the city… https://t.co/45JVOUJQ2H
— POPBollywood.com (@popbollywood)
Source: samayam