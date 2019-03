தேர்தல் தேதியை விரைவில் அறிவிக்கும் வெங்கட் பிரபு

இயக்குனர் வெங்கட் பிரபு தனது பிளாக் அனுமதிச்சீட்டு கம்பெனி நிறுவனம் சார்பில் நடிகர் வைபவை வைத்து ‘ஆர்.கே.நகர்’ என்ற படத்தை தயாரித்துள்ளார். இப்படத்தை ‘வடகறி’ படத்தை இயக்கிய சரவண ராஜன் இயக்கியுள்ளார்.

இதில் வைபவுக்கு ஜோடியாக ‘சென்னை 600028’ இரண்டாம் பாகத்தில் நடித்த சானா அல்தாப் நடித்திருக்கிறார். மேலும் சம்பத், இனிகோ பிரபாகரன் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். பிரேம்ஜி இப்படத்திற்கு இசையமைத்திருக்கிறார். இப்படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து பின்னணி வேலைகள் நடந்து வந்தது.

Very happy to announce #Rknagar is releasing next month!!! The election date will be announced shortly!!! @badri_kasturi@blacktktcompany@saravanarajan5@actor_vaibhav@Premgiamaren@subbu6panchu@Cinemainmygenes@vasukibhaskar@Muzik247inpic.twitter.com/cqIp1fDUoZ

— venkat prabhu (@vp_offl)

March 20, 2019