‘தளபதி 63’ படத்தின் மெயின் பகைவன் அறிவிப்பு

இந்த படத்தின் மெயின் பகைவனாகக நடிப்பவர் பிரபல பாலிவுட் நடிகர் ஜாக்கி ஷெராப். இவர் ஏற்கனவே தமிழில் தியாகராஜன் குமாரராஜா இயக்கிய ‘ஆரண்ய காண்டம்’ மற்றும் சி.வி.குமார் இயக்கிய ‘மாயவன்’ ஆகிய படங்களில் பகைவனாகக நடித்தவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த நிலையில் ‘தளபதி 63’ படத்திலும் இவர் இணைந்துள்ளது படத்தின் எதிர்பார்ப்பை அதிகரித்துள்ளது.

We are happy to welcome #JackieShroff Sir on board #Thalapathy63