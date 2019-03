விடாமல் முத்தம் கொடுக்கும் ரைசா! இணையத்தில் மிகுதியாகப் பகிரப்படும் காணொளி!

நடிகை ரைசா வில்சனின் முத்த காணொளி ஒன்று இணையத்தில் பெரும் வைரலாகியுள்ளது.



பிக்பாஸ் புகழ் ரைசா ‘பியார் பிரேமா காதல்’ என்ற படத்தில் நடித்து தமிழ் திரைப்படத்தில் கதாநாயகியாக அவதாரமெடுத்து வெற்றிகண்டு தனக்கான தனி ரசிகர் பட்டாளத்தை உருவாக்கிக்கொண்டார். அதனை தொடர்ந்து தற்போது ‘அலைஸ்’ , ‘காதலிக்க யாருமில்லை’ என்ற இரண்டு படங்களில் நடித்து வருகிறார்.

இந்நிலையில் ரைசா தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் முத்த காணொளி ஒன்றை பதிவிட்டுள்ளார். அதில், தான் வளர்க்கும் செல்ல நாய்க்குட்டிக்கு முத்தம் கொடுப்பது போல் உள்ளது. ரைசா முத்தம் கொடுக்க கொடுக்க அந்த நாய்க்குட்டி செய்யும் செய்கைகளைக் குறிப்பிட்டு ‘Do NOT kiss me, I mean it ‘ என்றும் பதிவு செய்துள்ளார். தற்போது சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வரும் இந்த காணொளிவுக்கு வழக்கம்போல் இணையப் பயனாளர்கள் கமெண்ட்ஸ் அடித்துவருகின்றனர்.

Do NOT kiss me, I mean it !! #bullythepugday pic.twitter.com/F8oAXZ1w9y — Raiza Wilson (@raizawilson) March 23, 2019

Source: Webdunia.com