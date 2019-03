ஸ்டாலினுக்கு விக்னேஷ் சிவன் போட்ட ஒத்த டுவீட்: திமுகவிலிருந்து தூக்கி வீசப்பட்ட ராதாரவி

காதலி நயன்தாரா பற்றி அவதூறாக பேசிய ராதாரவி மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி விக்னேஷ் சிவன் ஸ்டாலின் மற்றும் கனிமொழியிடம் கோரிக்கை விடுத்திருக்கிறார்.

பொள்ளாச்சி விவகாரத்திற்கு குரல்கொடுத்த ஸ்டாலின் மற்றும் கனிமொழி ஒரு பெண்ணை இழிவாக பேசிய ராதாரவி மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என டிவிட்டரில் அவர்களுக்கு கோரிக்கை விடுத்தார்.

இதையடுத்து நேற்று ராதாரவி திமுக அடிப்படை உறுப்பினர் பதவியிலிருந்து பணியிடைநீக்கம் செய்யப்பட்டார். அதேபோல் ஸ்டாலின் ராதாரவிக்கு கடும் கண்டனத்தை தெரிவித்தார். ராதாரவி தான் பேசியது தவறாக புரிந்துகொள்ளப்பட்டது எனவும் அதற்காக மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் எனவும் இன்று காலை தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது.



@mkstalin sir & @KanimozhiDMK Madame, both respected leaders have voiced vociferously against Pollachi Sexual Harassment case. Please , Why don’t you take stringent action against male chauvinist, crass sexist & bully Mr.Radha Ravi?

Kindly acknowledge and take action