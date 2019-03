தீபிகா படுகோனேவா இது! விசித்திரமான ‘சபாக்’ படத்தின் முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டி!

பாலிவுட் திரைப்படத்தின் முன்னணி நடிகை தீபிகா படுகோனின் பது படத்தின் முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டி வெளியாகி ரசிகர்களை வியப்படையவைத்துள்ளது.



ஆசிட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்ட லட்சுமி அகர்வால் என்ற பெண்ணின் வாழ்க்கையை மையமாக வைத்து, “சபாக்” என்ற பெயரில், ஹிந்தியில் படம் தயாராகி வருகிறது. இந்த படத்தில் லட்சுமி கதாபாத்திரத்தில் நடிகை தீபிகா படுகோனே நடிக்கிறார்.

இயக்குனர் மேக்னா குல்சர் இயக்கிவரும் இப்படம் அடுத்த வருடம் ஜனவரி 10 ஆம் தேதி திரைக்கு வரவிருக்கிறது. இப்படம் முழுக்க முழுக்க லட்சுமி அகர்வாலின் வாழக்கையில் நடந்த சம்பவங்களை மையப்படுத்தி உருவாகிவருகிறது. இப்படத்தில் நடிக்கும் தீபிகா படுகோன் அச்சு அசல் அசீட் வீச்சால் பாதிக்கப்பட்ட லஷ்மியை போன்றே தோற்றமளிக்கிறார்.

இந்நிலையில் தற்போது சபாக் படத்தின் ஃபஸ்ட் பார்வை விளம்பர ஒட்டியை நடிகை தீபிகா படுகோன் தனது டிவிட்டர் பக்கத்தில் வெளியிட்டு, ” இது என் திரைப்பட பயணத்தில் மறக்க முடியாத ஒரு கதாபாத்திரம்” என பதிவு செய்துள்ளார்.

A character that will stay with me forever…#Malti

Shoot begins today!#Chhapaak

Releasing-10th January, [email protected] @foxstarhindi @masseysahib pic.twitter.com/EdmbpjzSJo

—

Deepika Padukone

(@deepikapadukone)

March 25, 2019