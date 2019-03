‘நேர்கொண்ட பார்வை’ அதிகாரபூர்வ வெளியீடு தேதி அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் ‘நேர் கொண்ட பார்வை’ திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி வெளியீடு ஆகும் என்றும் இதுகுறித்து தயாரிப்பாளர் போனிகபூர் தெரிவித்த அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை தான் வெளியிடுவதாகவும் அஜித்தின் பி.ஆர்.ஓ சுரேஷ் சந்திரா தனது டுவிட்டரில் தெரிவித்துள்ளார்.

ஆகஸ்ட் 10ஆம் தேதி சனிக்கிழமையாக இருந்தாலும் பக்ரீத், சுதந்திர தினம் என தொடர்ச்சியாக விடுமுறை தினங்கள் இருப்பதால் இந்த படம் ஒரு நீண்ட விடுமுறை தினங்களை கொண்ட படமாக இருக்கும் என்றும் அதனால் ஓப்பனிங் வசூல் பிரமாதமாக இருக்கும் என்றும் கூறப்படுகிறது.

It is officially announced by Mr Boney Kapoor that the release date of his Tamil Production @nerkondapaarvai is confirmed for August 10th @thisisysr @ProRekha #DirVinoth #NerkondapaarvaifromAug10

— Suresh Chandra (@SureshChandraa)

March 25, 2019