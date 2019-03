அஜித் சொன்ன அந்த ஒரு வார்த்தை – உற்சாகத்தில் இசையமைப்பாளர் ஜிப்ரான்

A true fanboy moment 🤗 with #ThalaAjith sir! He IS what everyone says and even more, 🙏🏻 From all the words he said, the only one keeps ringing ‘நம்ம சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணுவோம்’ 😍😍

Gratitudes 🙏🏻 #sundaysweetdaypic.twitter.com/vW8AXLTfRf

— Ghibran (@GhibranOfficial)

March 31, 2019