மே மாதத்திற்கு தள்ளிப்போன விஷாலின் ‘அயோக்யா’: வெளியீடு தேதி அறிவிப்பு

இந்த நிலையில் இந்த படத்தின் சரியான வெளியீடு தேதி இன்று இரவு 7 மணிக்கு அறிவிக்கவிருப்பதாக விஷால் பிலிம் பேக்டரி நிறுவனம் நேற்று அறிவித்திருந்தது. அதன்படி சற்றுமுன்னர் இந்த படம் வரும் மே 10ஆம் தேதி வெளியீடு ஆகவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.



தேர்தல் பரபரப்பு முடிந்த பின்னர் பள்ளி, கல்லூரி விடுமுறை தினத்தில் இந்த படம் வெளிவருவதால் நல்ல ஓப்பனிங் வசூலை பெறும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

அறிமுக இயக்குனர் வெங்கட்மோகன் இயக்கியுள்ள இந்த படத்தில் விஷாலுக்கு ஜோடியாக முதல்முறையாக ராஷிகண்ணா நடித்துள்ளார். மேலும் இந்த படத்தில் முக்கிய வேடத்தில் பார்த்திபன், கே.எஸ்.ரவிகுமார், சச்சு, வம்சி கிருஷ்ணா, சோனியா அகர்வால், ஆர்ஜே பாலாஜி உள்பட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இந்த படத்திற்கு. சாம் சிஎஸ் இசை அமைத்துள்ளார்.

The anouncement on #Vishal’s most awaited #AYOGYA release is here! We are elated to announce, the film will have it’s grand worldwide release on May 10th. Watch out our space for more updates. #AyogyaFromMay10 @VishalKOfficial @RaashiKhanna @TagoreMadhu @ivenkatmohan pic.twitter.com/dxTDobp1jf

— Screen Scene (@Screensceneoffl)

April 8, 2019