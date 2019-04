நாளை காலை 8.30 மணிக்கு ஜாம்பவான் ரசிகர்களுக்கு சூப்பர் கொண்டாட்டம்

இந்த நிலையில் அவர் நடிக்கும் அடுத்த படமான ‘ரஜினி 167’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நாளை மறுநாள் முதல் தொடங்கவுள்ளது. இந்த படத்திற்கான போட்டோஷுட் ஏற்கனவே முடிந்துவிட்ட நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் முதல் பார்வை நாளை காலை 8.30 மணிக்கு வெளியாகவிருப்பதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ‘ரஜினி 167; திரைப்படத்தின் தலைப்பு என்ன என்பது நாளை தெரிந்துவிடும் என்பதல் ரஜினி ரசிகர்கள் இப்போது முதலே கொண்டாட்டத்தில் உள்ளனர்.

ரஜினிகாந்த், நயன்தாரா நடிக்கும் இந்த படத்திற்கு அனிருத் இசையமைக்கவுள்ளார். லைகா தயாரிப்பில் ஏ.ஆர்.முருகதாஸ் இயக்கத்தில் சந்தோஷ் சிவன் ஒளிப்பதிவில் உருவாகும் இந்த படம் இவ்வருட இறுதியில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1⃣… 6⃣…..7⃣ #Thalaivar167 – #ARM

First Look Out at 8.30 AM tomorrow