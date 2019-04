சிம்புவுடன் இணையும் இளம் நடிகர்: அதிரடி ஆக்சன் படம் குறித்த அறிவிப்பு

இந்த படத்தில் சிம்புவுடன் இளம் நடிகர் கவுதம் கார்த்திக் நடிக்கவுள்ளார். இரண்டு இளம் நடிகர்கள் இணையும் இந்த ஆக்சன் படத்தில் இரண்டு முன்னணி நடிகைகள் நாயகிகளாக நடிக்கவிருப்பதாகவும் இதுகுறித்த அறிவிப்பு இன்னும் ஓரிருநாட்களில் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது

இந்த படத்தை பிரபல கன்னட இயக்குனர் நார்தன் இயக்கவுள்ளார். இவர் சிவ்ராஜ்குமார் நடித்த ‘முஃப்தி’ என்ற சூப்பர் ஹிட் படத்தை இயக்கியவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு விரைவில் தொடங்கவுள்ளது

