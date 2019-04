சிவா இயக்கத்தில் நடிக்கும் சூர்யா – அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு

செல்வராகவன் இயக்கத்தில் சூர்யா நடித்துள்ள `என்ஜிகே’ திரைப்படம் மே 31ம் தேதி வெளியாக இருக்கிறது. கே.வி.ஆனந்த் இயக்கத்தில் சூர்யா உருவாகியுள்ள காப்பான் படத்தின் படப்பிடிப்புகள் முடிந்து இறுதிகட்ட பணிகள் மும்முரமாக நடைபெற்று வருகிறது. இப்படத்தை அக்டோபரில் வெளியிட படக்குழுவினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

தற்போது `இறுதிச்சுற்று’ பட இயக்குநர் சுதா கொங்காரா இயக்கத்தில் நடித்து வருகிறார். சூர்யாவின் 38-வது படமாக உருவாகும் இந்த படத்திற்கு ஜி.வி.பிரகாஷ் இசையமைக்கிறார். பாடலாசிரியர் விவேக் பாடல்களை எழுதுகிறார். சூர்யாவின் 2டி எண்டர்டெயின்மெண்ட் நிறுவனம் இப்படத்தை தயாரிக்கிறது.

💥 #Suriya39Announcement

We are thoroughly Elated to Announce that @directorsiva

Will helm #Suriya39 🔥

Expectations Skyrocketing 🚀

This is a Guaranteed Festival for @Suriya_offl Anna’s #AnbanaFans 😎👍🏼👍🏼 pic.twitter.com/FogzaBg1OO

— Studio Green (@StudioGreen2)

April 22, 2019