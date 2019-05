தூக்கி போட்டு சுத்திய ஸ்டண்ட் இயக்குனருக்கு பதிலடி கொடுத்த வரலட்சுமி

அந்த் காணொளியில் ஸ்டண்ட் இயக்குனர் சூப்பர் சுப்பராயன், வரலட்சுமியை தூக்கி போட்டு சுத்த, உடனே கீழே இறங்கிய வரலட்சுமி ஸ்டண்ட் இயக்குனரின் கழுத்தை பிடித்து அழுத்துவது போன்று உள்ளது. பொதுவாக நடிகைகள் இந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் எடுத்து சண்டைக்காட்சியில் நடிப்பது என்பது மிக அபூர்வம். இப்படி ஒரு காட்சியில் தைரியமாக நடித்த வரலட்சுமிக்கு பாராட்டுக்கள் குவிந்து வருகிறது

கே.வீரக்குமார் என்பவர் இயக்கி வரும் ‘சேஸிங்’ படம் கிருஷ்ணசாமி ஒளிப்பதிவில் தஷி இசையமைப்பில் உருவாகி வருகிறது. இந்த படத்தில் வரலட்சுமியுடன் பாலசரவணன், யமுனா சின்னத்துரை உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர்.



Girls just wanna have fun.!!!! Heheheh so much fun doing my own stunts for my movie #chasing totally worth all the hard work.. thank you #supersubbarayan master.. directed by @Veeraku94850140 dop @krishnasamy_e #shootinprogress #fightsequence #norope please don’t try this at home pic.twitter.com/3eUgLykPDt

May 29, 2019