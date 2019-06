மென் இன் பிளாக் இண்டர்னேஷனல் படத்தின் தொடர் சீரிஸில் கதாநாயகனான கிறிஸ் ஹெம்ஸ்ஒர்த்…

அவஞ்சர் படங்களில் தோராக நடித்து புகழ் பெற்ற கிறிஸ் ஹெம்ஸ்ஒர்த் மென் இன் பிளாக் படத்தின் தொடர் சீரிஸில் கதாநாயகனாக நடிக்க உள்ளார்.

உலகம் முழுதும் சக்கைபோடு போட்ட ஹாலிவுட் படம் Men in black. உலகம் முழுதும் பல மொழிகளில் வெளியான இந்தப்படம் தமிழகத்திலும் தொலைக்காட்சியில் மொழிமாற்றம் செய்யப்பட்டு பட்டி தொட்டியெங்கும் பெரும் வெற்றியை பெற்றது.

மார்வெல் நகைச்சுவை புத்தக தொடர்களில் மிகவும் புகழ் வாய்ந்த, லோவல் கனிங்ஹாம் எழுதிய Men in Black, திரை வடிவம் பெற்று இதுவரை மூன்று முறை வெற்றிகரமாக வலம் வந்தது நினைவிருக்கலாம். Men in Black (1997), Men in Black 2 (2002), Men in Black 3 (2012) ஆகிய மூன்றுமே விஞ்ஞான ரீதியில் உருவாக்கப்பட்ட அதிரடி சண்டை காட்சிகளும், நகைச்சுவையும் ஒருங்கே அமையப்பெற்ற வெற்றி படங்கள்.

இதில் நடித்த வில் ஸ்மித்திற்கு தமிழகத்தில் தனியாக ரசிகர் பட்டாளம் உள்ளது. இந்த உலகத்தில் நம்முடனே ஏலியன்களும் வாழ்கின்றன. அவர்களை பாதுகாக்கவும், அவர்களின் குற்றங்களை கண்காணிக்கவும் ஒரு ரகசிய அமைப்பு உள்ளது. அதுவே Men in Black. இந்தக்கருவை அடிப்படையாக கொண்டு உருவானது தான் Men in Black தொடர் படங்கள்.

இது வரை இப்படங்களில் வில் ஸ்மித் கதாநாயகனாக நடித்து வந்தார். இம்முறை அவஞ்சர் படங்களில் தோராக நடித்து புகழ் பெற்ற கிறிஸ் ஹெம்ஸ்ஒர்த் இப்படத்தில் நாயகன் வேடம் ஏற்றுள்ளார்.

Barry Sonnenfeld முதல் மூன்று படங்களை இயக்கியிருந்தார். இந்த 4வது படத்தைய F. Gary Gary இயக்கியுள்ளார். நியூயார்க், லண்டன், இத்தாலி, மொராக்கோ ஆகிய இடங்களில் இது படமாக்கப்பட்டுள்ளது.



ஐரோப்பாவில் உள்ள எம்.ஐ.பி நிறுவனத்தின் தலைவர், High T (லியாம் நீசன்), இந்நிறுவனத்தின் மற்றும் ஒரு முக்கிய அதிகாரி, Agent H (கிறிஸ் ஹெம்ஸ் ஒர்த், Thor கதாபாத்திர புகழ்), புதியதாக Agent M (டெஸ்ஸா தாம்சன்) இந்நிறுவனத்தில் சேருகிறார்.

வேற்று கிரஹ உயிரினங்கள் சில மனித குல பாதுகாப்பிற்கு பங்கம் விளைவிக்கும் வண்ணம் சில நாச வேலைகளில் ஈடுபடுவது தெரியவர, H மற்றும் M, இந்த தீய சக்திகளை தொடர்ந்து சென்று அழிப்பதற்காக புறப்படுகின்றனர்.



அதி நவீன சக்திகள் கொண்ட அந்த தீய சக்திகளை, அதி நவீன ஆயுதங்களின் உற்ற துணையோடு சென்று போராட தயாராகின்றனர்.

ஸ்டுவர்ட் ட்ரைபெர்க் படத்தின் ஒளிப்பதிவை கையாண்டுள்ளார். டேனி எல்ப்மன் மற்றும் கிறிஸ் பேகன் இசையமைத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அவஞ்சருக்குப் பின் தோர் நடிப்பில் வெளிவரும் படமென்பதால் இப்படத்திற்கு பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.